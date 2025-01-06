Миллиард на «детях-призраках»: Нерожавшие россиянки массово получают маткапитал и пособия

Одним из недавно установленных подобных афер стал инцидент в Камчатском крае, где Светлана и Сабина Оглы при помощи подставных свидетелей получили в ЗАГСе свидетельства о рождении несуществующих детей, даже не прибегая к подделке медицинской документации. В итоге мошенницы украли порядка 2,2 миллиона рублей детских пособий и маткапитала. А в общем по стране предварительный ущерб от этой схемы уже составил не менее 1 млрд рублей.