Миллиард на «детях-призраках»: Нерожавшие россиянки массово получают маткапитал и пособия

«Выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рождённых вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах РФ. По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц», — уточнили в МВД.
Массовые задержания уже привели к снижению количества обращений о регистрации детей вне медицинских учреждений в МФЦ и органы ЗАГС. Но мошенники всё же продолжают попытки нажиться на детских пособиях, поскольку для регистрации рождённых вне роддомов детей требуется лишь присутствие матери и свидетеля с паспортами.
Одним из недавно установленных подобных афер стал инцидент в Камчатском крае, где Светлана и Сабина Оглы при помощи подставных свидетелей получили в ЗАГСе свидетельства о рождении несуществующих детей, даже не прибегая к подделке медицинской документации. В итоге мошенницы украли порядка 2,2 миллиона рублей детских пособий и маткапитала. А в общем по стране предварительный ущерб от этой схемы уже составил не менее 1 млрд рублей.