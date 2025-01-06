В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова

По информации SHOT, в ночь на минувшую пятницу 38-летний байдарочник Кирилл Ляпунов с серьёзными травмами самостоятельно добрался до больницы. Врачи диагностировали у него перелом скулы и глазницы, а также множественные ушибы лица и глаз. Он был госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии.