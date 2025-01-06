В январе красноярцы смогут увидеть комету и сближение Венеры и Сатурна

18 января жители Красноярска могут невооруженным глазом наблюдать сближение Венеры и Сатурна. Искать в небе эти планеты нужно вечером, после захода Солнца. К примеру, в 19:00 по красноярскому времени они будут находиться на высоте около 15 градусов над горизонтом на юго-западе.