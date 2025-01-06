В январе красноярцы смогут увидеть комету и сближение Венеры и Сатурна

Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков рассказал красноярцам о космических явлениях, свидетелями которых они могут стать в январе 2025 года.
Среди наиболее зрелищных — пролет в относительной близости от Земли кометы C/2024 G3 (ATLAS). 13 января она достигнет наибольшей яркости. Проблемы для наблюдения за этим небесным телом в миллионнике может создать городская засветка. Лучшим выходом из ситуации будет поездка за город.
— Можно попробовать увидеть комету после захода Солнца на высоте около пяти градусов над горизонтом на юго-западе, — посоветовал эксперт.
18 января жители Красноярска могут невооруженным глазом наблюдать сближение Венеры и Сатурна. Искать в небе эти планеты нужно вечером, после захода Солнца. К примеру, в 19:00 по красноярскому времени они будут находиться на высоте около 15 градусов над горизонтом на юго-западе.