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Тигрица Желтобокая попала в фотоловушку в Хабаровском крае

В Центре «Амурский тигр» поделились кадрами, на которых тигрица по кличке Желтобокая запечатлена на камеру, расположенную на территории Дурминского хозяйства в районе имени Лазо.

Видно, что с полосатой хищницей, не так давно ставшей матерью, все в порядке, правда, с ней нет малышей, но в центре уверяют, что с тигрятами тоже все нормально.

«Напомним, что для Желтобокой это уже третий выводок с 2020 года. В двух предыдущих было по три тигренка, она их всех вырастила и отправила в самостоятельную жизнь. Сейчас двух малышей тигрица выращивает в тех же местах. Она очень активна в поисках пропитания для себя и малышей, и увеличила свой индивидуальный участок примерно в два раза по сравнению с временами, когда кабана было вдоволь», — отметили в Центре «Амурский тигр».

флора и фауна