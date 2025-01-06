Тигрица Желтобокая попала в фотоловушку в Хабаровском крае

«Напомним, что для Желтобокой это уже третий выводок с 2020 года. В двух предыдущих было по три тигренка, она их всех вырастила и отправила в самостоятельную жизнь. Сейчас двух малышей тигрица выращивает в тех же местах. Она очень активна в поисках пропитания для себя и малышей, и увеличила свой индивидуальный участок примерно в два раза по сравнению с временами, когда кабана было вдоволь», — отметили в Центре «Амурский тигр».