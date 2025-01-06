В Новосибирске спасли детей из запертой квартиры с включенной плитой

Новосибирские спасатели помогли детям, которые оказались заперты в квартире. Об этом сообщили в группе спасателей МАСС.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. В квартире на улице Хилокской дети 2022 и 2023 года рождения оказались заблокированы. Их мать стояла на лестничной клетке. Она не знала русского языка, поэтому экипаж спасателей вызвала соседка.
Специалисты также выяснили, что в это время в квартире была включена плита, на которой готовилась еда. При этом мать отказывалась отключать электричество, так как дети могли испугаться темноты.
Когда спасатели прибыли на место, обнаружили квартиру всю в дыму, здание затянуло гарью.
«Хочется обратить внимание на то, что спасатели прибыли на место в кратчайшее время, но квартира уже была затянула дымом и дети чудом не получили смертельную дозу угарного газа», — указали спасатели.
Специалисты просят блокировать и снимать ночные задвижки, если в доме есть маленькие дети.