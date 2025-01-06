Прощание с бывшим директором «Арлекина» Станиславом Дубковым состоится 9 января

Стали известны время и место прощания с бывшим директором Омского государственного театра куклы, актёра, маски «Арлекин» Станиславом Марковичем Дубковым, который ушёл из жизни 4 января на 73-м году после тяжёлой и продолжительной болезни.
Прощание пройдёт 9 января с 12:00 до 13:00 в здании театра «Арлекин».
Станислав Маркович посвятил театру более 40 лет, начав работать в 1975 году артистом-кукловодом, а с 1996 по 2018 год возглавлял его как директор. Благодаря его усилиям «Арлекин» стал одной из ярчайших театральных площадок региона, получив международное признание и новое здание.
Светлая память о выдающемся деятеле культуры, чьи заслуги отмечены многочисленными наградами, навсегда останется в сердцах омичей и поклонников театра.