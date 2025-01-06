Прощание с бывшим директором «Арлекина» Станиславом Дубковым состоится 9 января

Станислав Маркович посвятил театру более 40 лет, начав работать в 1975 году артистом-кукловодом, а с 1996 по 2018 год возглавлял его как директор. Благодаря его усилиям «Арлекин» стал одной из ярчайших театральных площадок региона, получив международное признание и новое здание.