Бывший мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин выступил против использования англицизмов в своем телеграм-канале. Он сравнил их с незаконными мигрантами, которые заполонили русский язык, вытесняя родные слова.
По словам Еремина, вывески некоторых магазинов без словаря уже невозможно прочитать, а дети говорят на каком-то суррогате. Он подчеркивает, что русский язык — это душа нашего народа, наша история и наша жизнь.
Экс-мэр считает, что канун Рождества — подходящее время для размышлений о важности сохранения русского языка. Он отмечает, что это наш культурный фундамент, который связывает нас с предками и объединяет поколения.
Президент уже дал поручение ускорить работу над инициативой по сохранению чистоты русского языка. Еремин призывает сохранить его для будущих поколений, чтобы они не забыли, кто они и откуда.