Пулемётный завод Дегтярёва подал новый иск к Минобороны России

«Судья Тевелева Н. П., рассмотрев вопрос о взыскании 100 569 849 ₽ 71 коп., определила принять исковое заявление, поступившее в суд 02.11.2024, и возбудить производство по делу», — сказано в определении суда о назначении заседания на основании поданной жалобы.
В конце декабря 2024 года Арбитражный суд Москвы уже взыскал с военного ведомства в пользу пулемётного завода 146 млн рублей задолженности. Причины тяжб предприятия с Минобороны неизвестны.
А ранее Life.ru писал, что три бизнесмена через процедуру банкротства украли имущественные комплексы, которые принадлежали ведомству. Объекты находятся в Москве и Балашихе. Мужчины организовали подложные торги. Организатором всей мошеннической схемы стал Сергей Овчинников. В его отношении также возбудили уголовное дело.