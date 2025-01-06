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Рождественское богослужение пройдет в Александро-Невском храме в Волгограде

Волгоградский и Камышинский митрополит Феодор проведет рождественское богослужение в главном православном храме региона.

Источник: Волгоградская епархия

Богослужения пройдут 6 и 7 января.

В понедельник в пять вечера в соборе Александра Невского на площади Павших Борцов состоится Всенощное бдение, а в полночь — Божественная литургия, сообщают в Волгоградской епархии.

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