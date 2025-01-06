Рождественское богослужение пройдет в Александро-Невском храме в Волгограде

Богослужения пройдут 6 и 7 января.
В понедельник в пять вечера в соборе Александра Невского на площади Павших Борцов состоится Всенощное бдение, а в полночь — Божественная литургия, сообщают в Волгоградской епархии.
Волгоградский и Камышинский митрополит Феодор проведет рождественское богослужение в главном православном храме региона.
Богослужения пройдут 6 и 7 января.
В понедельник в пять вечера в соборе Александра Невского на площади Павших Борцов состоится Всенощное бдение, а в полночь — Божественная литургия, сообщают в Волгоградской епархии.