6 тыс. человек за 5 лет и 5 млрд покинули аварийные дома в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расселено 103,58 тыс. кв. метров аварийного жилья, и 6 тысяч человек улучшили свои условия жизни. В общей сложности на эти цели было направлено более 5 млрд рублей, включая средства Фонда развития территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Процесс расселения осуществлялся несколькими способами: владельцы аварийных квартир могли получить новое жилье на вторичном рынке, компенсацию для самостоятельной покупки или квартиры в домах, построенных в рамках нацпроекта. В 2022—2024 годах в 6 муниципальных образованиях края было построено 12 многоквартирных домов, в которые переехали почти 1,5 тысячи человек.
Отметим, что в 2021—2022 годах Хабаровскому краю была выделена субсидия в размере 598,95 млн рублей для расселения домов на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, что позволило улучшить жилищные условия для 360 человек.
Кроме того, в 2024 году будет продолжено расселение поселка Берлин в Комсомольске-на-Амуре, где уже расселено 143 из 183 непригодных помещений. В планах завершить расселение в рамках дорожной карты, утвержденной губернатором края.
Программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершена. С 2025 года начнется расселение жилфонда, признанного аварийным после этой даты, на что будет выделено 5,3 млрд рублей из федерального бюджета и еще 4,3 млрд — из местных источников.