6 тыс. человек за 5 лет и 5 млрд покинули аварийные дома в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» расселено 103,58 тыс. кв. метров аварийного жилья, и 6 тысяч человек улучшили свои условия жизни. В общей сложности на эти цели было направлено более 5 млрд рублей, включая средства Фонда развития территорий, сообщает пресс-служба регионального правительства.