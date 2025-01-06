Входные группы отремонтировали в 447 столичных домах

В 2025 году планируется довести до конца работы почти на 150 объектах. Так, реставрация ведется в Египетском павильоне усадьбы Останкино, на фасадах и кровле здания биржи на Ильинке, а также в двух гротах, на ограде у домика причта и ограде Красного двора усадьбы Кузьминки.