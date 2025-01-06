В Самарской области появилось расписание школьных каникул в 2025 году

Для остальных учащихся на смену зимним каникулам придут весенние. Они начнутся 24 марта 2025 года. Ученики вернутся в классы 31 марта. Для всех, кроме выпускников, учеба продлится до мая, после чего школьников ждут летние каникулы. Что касается учащихся 9−11 классов, для них окончание учебы зависит от расписания Государственной итоговой аттестации.