Метапневмовирусная инфекция: ситуация в Узбекистане

Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом.
Метапневмовирус человека — один из классических вирусов, который на протяжении десятков лет активно циркулирует в различных странах. Этот вирус, как и другие инфекции, особенно активен в сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Он передается преимущественно воздушно-капельным путем, реже контактно-бытовым.
Специфического лечения не существует, применяется лишь симптоматическое. В тяжелых случаях может потребоваться кислородная терапия или госпитализация. Профилактика направлена на снижение риска заражения и распространения вируса: следует регулярно и тщательно мыть руки и по возможности избегать тесных контактов с людьми с симптомами респираторных инфекций.
«Метапневмовирус был впервые идентифицирован в 2001 году. Он передается в основном воздушно-капельным путем и редко при контакте с зараженными поверхностями. Активная циркуляция вируса наблюдается преимущественно в осенне-зимний период. Эта инфекция обычно проявляется симптомам и в виде насморка, кашля, повышения температуры тела, а в ряде случаев она вызывает бронхиолит и пневмонию», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Минздрава РК, в Казахстане с начала эпидемического сезона выявили 30 случаев заболевания метапневмовирусом, который фиксируется у граждан страны уже в течение 10 лет.
При этом с 1 октября в Казахстане зарегистрировали в общей сложности 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа.
Лабораторные исследования проб ОРВИ в Узбекистане показали преобладание гриппа — 39,9%, риновируса — 32,2%, респираторно-синцитиального вируса — 30,6%. Метапневмовирус выявили в 1,2% случаев.
В Санэпидкомитете РУз призвали соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний и личной гигиены: проветривать помещения, мыть руки с мылом, использовать антисептики, а также ограничить посещение людных мест, особенно маленькими детьми, при появлении симптомов инфекции ограничить общение заболевшего с близкими и обратиться к врачу.
Напомним, что в последнюю неделю декабря в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека. По данным китайского Управления по контролю и профилактике заболеваний, этот вирус вышел на второе место по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях наблюдался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей. Эта информация вызвала обеспокоенность у врачей.