Метапневмовирусная инфекция: ситуация в Узбекистане

«Метапневмовирус был впервые идентифицирован в 2001 году. Он передается в основном воздушно-капельным путем и редко при контакте с зараженными поверхностями. Активная циркуляция вируса наблюдается преимущественно в осенне-зимний период. Эта инфекция обычно проявляется симптомам и в виде насморка, кашля, повышения температуры тела, а в ряде случаев она вызывает бронхиолит и пневмонию», — говорится в сообщении.