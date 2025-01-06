«Красава! Вообще красавчик»: казак из Тайшетского района покорил своей харизмой Андрея Малахова

Житель села Джогино, что в Тайшетском районе Иркутской области, принял участие в шоу «Песни от всей души» на канале «Россия-1». Павел Гущин исполнил песню «Что ж ты, Роза». На экраны предновогодний выпуск вышел 29 декабря. Кстати, в эфире сибиряк передал пламенный привет своему отцу, с которым не виделся уже около семи лет.