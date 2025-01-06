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«Красава! Вообще красавчик»: казак из Тайшетского района покорил своей харизмой Андрея Малахова

Казак из Тайшетского района покорил харизмой Андрея Малахова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель села Джогино, что в Тайшетском районе Иркутской области, принял участие в шоу «Песни от всей души» на канале «Россия-1». Павел Гущин исполнил песню «Что ж ты, Роза». На экраны предновогодний выпуск вышел 29 декабря. Кстати, в эфире сибиряк передал пламенный привет своему отцу, с которым не виделся уже около семи лет.

— Семь лет с папкой не обнимался. Ну дела, дела… Папка, я люблю тебя. Скоро увидимся! — пообещал Павел.

Сейчас сибиряк живет в Красноярском крае и является атаманом хутора Таежный. Также он воспитывает вместе с супругой троих детей — двух дочерей и сына. Перед участием в программе наш земляк сыграл на гармони и спел на Красной площади.

В эфире Павел покорил своей харизмой не только остальных гостей шоу, но и самого ведущего Андрея Малахова.

— Красава! Вообще красавчик, — похвалил один из гостей шоу Павла.

— А у него еще и трое детей! — удивился Андрей Малахов. — Жена то отпустила в Москву?

Оказывается, в столице Павел был впервые. А жена же перед отъездом мужа пошутила, что его за руку может увести другая женщина.