«Красава! Вообще красавчик»: казак из Тайшетского района покорил своей харизмой Андрея Малахова

Житель села Джогино, что в Тайшетском районе Иркутской области, принял участие в шоу «Песни от всей души» на канале «Россия-1». Павел Гущин исполнил песню «Что ж ты, Роза». На экраны предновогодний выпуск вышел 29 декабря. Кстати, в эфире сибиряк передал пламенный привет своему отцу, с которым не виделся уже около семи лет.
— Семь лет с папкой не обнимался. Ну дела, дела… Папка, я люблю тебя. Скоро увидимся! — пообещал Павел.
Сейчас сибиряк живет в Красноярском крае и является атаманом хутора Таежный. Также он воспитывает вместе с супругой троих детей — двух дочерей и сына. Перед участием в программе наш земляк сыграл на гармони и спел на Красной площади.
В эфире Павел покорил своей харизмой не только остальных гостей шоу, но и самого ведущего Андрея Малахова.
— Красава! Вообще красавчик, — похвалил один из гостей шоу Павла.
— А у него еще и трое детей! — удивился Андрей Малахов. — Жена то отпустила в Москву?
Оказывается, в столице Павел был впервые. А жена же перед отъездом мужа пошутила, что его за руку может увести другая женщина.