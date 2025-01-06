Нацбанк заявил о росте потребительских кредитов в Беларуси на 38,8%

Что касается кредитных сумм, выданные в 2024 году, то здесь потребительские кредиты сильно перевешивают кредиты на жилье. Первых в январе-ноябре 2024 выдано около 11,4 миллиардов, вторых — чуть более 3,5 миллиардов. Специалисты говорят, что потребительское кредитование растет из-за программ кредитов с низкой ставкой (4%) на белорусские товары, список которых был расширен.