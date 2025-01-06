Нацбанк заявил о росте потребительских кредитов в Беларуси на 38,8%

Нацбанк в статистическом бюллетене констатирует о существенном росте потребительских кредитов в Беларуси. Масса потребительских кредитов с 1 января до 1 декабря 2024 выросла на 38,8%, тогда как популярные кредиты на покупку жилья показали в плюсе 16,8%.
Общая же задолженность белорусов по кредитам на 1 декабря 2024 составила около 20,5 миллиардов рублей. Это на 5 миллиардов больше, чем было на 1 января 2024.
В лидерах — кредиты на недвижимость — 15,8 миллиардов рублей, потребительских — 9,6 миллиардов.
Что касается кредитных сумм, выданные в 2024 году, то здесь потребительские кредиты сильно перевешивают кредиты на жилье. Первых в январе-ноябре 2024 выдано около 11,4 миллиардов, вторых — чуть более 3,5 миллиардов. Специалисты говорят, что потребительское кредитование растет из-за программ кредитов с низкой ставкой (4%) на белорусские товары, список которых был расширен.
Что касается просроченной задолженности по кредитам, то за год она выросла на 13% до 300 миллионов рублей.
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