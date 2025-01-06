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Особое внимание местам проведения богослужений. В МВД готовы к обеспечению общественного порядка в Рождество

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О готовности к обеспечению общественного порядка в Рождество сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.

Источник: БЕЛТА

В ведомстве отметили, что особое внимание будет уделено местам проведения богослужений и территориям, прилегающим к храмам. Наряды ГАИ проконтролируют дорожное движение и соблюдение правил парковки.

Личный состав ориентирован на оказание содействия гражданам. В МВД призвали с пониманием относиться к повышенным мерам безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий и не допускать нарушений законодательства.

Также в Министерстве внутренних дел призвали при появлении подозрительных лиц или обнаружении оставленных без присмотра вещей сообщить об этом ближайшему сотруднику милиции либо по телефону 102.