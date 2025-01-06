Новый вирус оказался угрозой для здоровья жителей Ростовской области

В Ростовской области, как и в других регионах страны, люди могут заболеть метапневмовирусом, который относится к типичным возбудителям ОРВИ. Об этом агентству РИА Новости рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Эксперт отметил, что вирус уже знаком на территории страны, и «для него характерны сезонные подъемы заболеваемости».
Инфекция похожа на ОРВИ и сопровождается кашлем, насморком, повышением температуры, одышкой, осипшим голосом. Защититься помогут обычные меры профилактики: после улицы нужно мыть руки с мылом, следует проветривать помещения, а также держаться подальше от заболевших и мест массового пребывания людей.
Отметим, такие же рекомендации по поводу гриппа ранее поступили от Роспотребнадзора Ростовской области. Специалисты подчеркнули, что в период респираторных инфекций обращать особое внимание на здоровье следует беременным женщинам, детям, а также людям с диабетом, нарушением обмена веществ, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хроническим бронхитом.