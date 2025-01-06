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Коммунальщики Владивостока не могут устранить течь на придомовой территории, потому что не знают, чья она

Очередную придомовую территорию во Владивостоке захватывает течь непонятного происхождения, которую не могут устранить длительное время, «сигналы бедствия» в социальных сетях подают жители дома № 3 по улице Шошина, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О течи, которая выходит на придомовую дорогу, жильцы писали ещё на прошлой неделе. Люди сообщали, что обращались по поводу подмерзающей дороги в управляющую компанию «Дальневосточный регион», но её сотрудники якобы отказались что-либо предпринимать. Диспетчер аварийной службы ответил, что о проблеме организации известно, однако ничего предпринять компания не может — течь не в их зоне ответственности. В службе «Водоканала» якобы согласились взять пробы воды, но устранять течь отказались, потому что это тоже не в компетенции предприятия.

«Вода прибывает, машины уже проехать не смогут, не говоря уже о скорой. В доме живет много пенсионеров, что делать, куда еще обращаться?» — писали жители в местный новостной канал 4 декабря. На публикацию отреагировали в МЦУ Владивостока, оставив комментарий с сообщением, что «информация направлена в управление по вопросам топливно-энергетического комплекса для организации проверки и принятия мер».

6 января тот же канал опубликовал очередное фото обледеневшей дороги с сообщением, что течь распространилась уже на три подъезда, но всё решение проблемы пока заключается в том, что лёд присыпали песком, это сделала управляющая компания. Но во льду остаются дыры, в которых легко может застрять автомобиль, в том числе принадлежащий экстренным службам.

Ранее несколько течей во Владивостоке были ликвидированы после вмешательства прокуратуры: одна из них мешала проходу к многоквартирному дому № 46 по улице Некрасовской, на первом этаже которого находится социально значимый объект — филиал поликлиники, во льдах второй течи вдоль дома № 82 по улице Адмирала Кузнецова, где всё-таки застрял автомобиль скорой медицинской помощи. Но прокурорского внимания на все течи пока не хватает.

ЖКХ