Коммунальщики Владивостока не могут устранить течь на придомовой территории, потому что не знают, чья она

О течи, которая выходит на придомовую дорогу, жильцы писали ещё на прошлой неделе. Люди сообщали, что обращались по поводу подмерзающей дороги в управляющую компанию «Дальневосточный регион», но её сотрудники якобы отказались что-либо предпринимать. Диспетчер аварийной службы ответил, что о проблеме организации известно, однако ничего предпринять компания не может — течь не в их зоне ответственности. В службе «Водоканала» якобы согласились взять пробы воды, но устранять течь отказались, потому что это тоже не в компетенции предприятия.
«Вода прибывает, машины уже проехать не смогут, не говоря уже о скорой. В доме живет много пенсионеров, что делать, куда еще обращаться?» — писали жители в местный новостной канал 4 декабря. На публикацию отреагировали в МЦУ Владивостока, оставив комментарий с сообщением, что «информация направлена в управление по вопросам топливно-энергетического комплекса для организации проверки и принятия мер».
6 января тот же канал опубликовал очередное фото обледеневшей дороги с сообщением, что течь распространилась уже на три подъезда, но всё решение проблемы пока заключается в том, что лёд присыпали песком, это сделала управляющая компания. Но во льду остаются дыры, в которых легко может застрять автомобиль, в том числе принадлежащий экстренным службам.
Ранее несколько течей во Владивостоке были ликвидированы после вмешательства прокуратуры: одна из них мешала проходу к многоквартирному дому № 46 по улице Некрасовской, на первом этаже которого находится социально значимый объект — филиал поликлиники, во льдах второй течи вдоль дома № 82 по улице Адмирала Кузнецова, где всё-таки застрял автомобиль скорой медицинской помощи. Но прокурорского внимания на все течи пока не хватает.