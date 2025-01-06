Коммунальщики Владивостока не могут устранить течь на придомовой территории, потому что не знают, чья она

О течи, которая выходит на придомовую дорогу, жильцы писали ещё на прошлой неделе. Люди сообщали, что обращались по поводу подмерзающей дороги в управляющую компанию «Дальневосточный регион», но её сотрудники якобы отказались что-либо предпринимать. Диспетчер аварийной службы ответил, что о проблеме организации известно, однако ничего предпринять компания не может — течь не в их зоне ответственности. В службе «Водоканала» якобы согласились взять пробы воды, но устранять течь отказались, потому что это тоже не в компетенции предприятия.