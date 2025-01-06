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Самое опасное зимнее развлечение назвал травматолог

Российский ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин рассказал, на чем людям не стоит кататься зимой, чтобы не получить самые опасные, высокоэнергетические и сочетанные травмы, сообщает Zakon.kz.

Источник: unsplash

В беседе с РИА Новости 6 января 2025 года специалист отметил, что зима — это время переохлаждений и отморожений, а также ледовой травмы (ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы).

По словам травматолога, в зимний период люди чаще всего получают травмы при катании на лыжах, сноубордах, коньках, санках.

«Страшные высокоэнергетические и сочетанные травмы зимой люди получают при катании на снегоходах».

уточнил Дмитрий Сорокин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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