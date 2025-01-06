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Важное изменение стоимости услуг сотовой связи вводится в Беларуси

В Беларуси утвердили порядок формирования себестоимости услуг сотовой связи.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси утвердили порядок формирования себестоимости услуг сотовой связи, а именно телефонной связи, передачи данных, СМС-сообщений. На Национальном правовом интернет-портале опубликовано соответствующее постановление Министерства связи и информатизации от 29 ноября 2024 года № 33.

В себестоимость теперь включаются, например, прямые производственные затраты, связанные с оказанием услуг сотовой связи, а также распределяемые затраты, связанные с производством нескольких услуг.

К прямым затратам отнесены зарплата и взносы на соцстрахование персонала, стоимость услуги доступа к единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии 4G, стоимость услуги по пропуску трафика между сетями операторов, плата за использование радиочастотного спектра, стоимость услуги по предоставлению операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных и некоторые другие.

Не включаются в себестоимость услуг сотовой связи оплата дополнительных поощрительных отпусков, вознаграждения по итогам работы за год, суммы недостач и потерь от порчи запасов, штрафы, пени по платежам в бюджет, расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, с чрезвычайными ситуациями, проценты за пользование кредитами и др.

После расчета всех затрат устанавливается плановая себестоимость единицы услуги сотовой связи, которая применяется оператором электросвязи при определении плановой себестоимости услуг, включаемых в тарифный план.

Мы писали, что Нацбанк заявил о росте потребительских кредитов в Беларуси на 38,8% (здесь подробнее), а министр экономики Чеботарь сказал о 4% роста основных доходов в Беларуси в 2025 (подробнее здесь).

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