Важное изменение стоимости услуг сотовой связи вводится в Беларуси

Не включаются в себестоимость услуг сотовой связи оплата дополнительных поощрительных отпусков, вознаграждения по итогам работы за год, суммы недостач и потерь от порчи запасов, штрафы, пени по платежам в бюджет, расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, с чрезвычайными ситуациями, проценты за пользование кредитами и др.