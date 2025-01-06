Важное изменение стоимости услуг сотовой связи вводится в Беларуси

В Беларуси утвердили порядок формирования себестоимости услуг сотовой связи, а именно телефонной связи, передачи данных, СМС-сообщений. На Национальном правовом интернет-портале опубликовано соответствующее постановление Министерства связи и информатизации от 29 ноября 2024 года № 33.
В себестоимость теперь включаются, например, прямые производственные затраты, связанные с оказанием услуг сотовой связи, а также распределяемые затраты, связанные с производством нескольких услуг.
К прямым затратам отнесены зарплата и взносы на соцстрахование персонала, стоимость услуги доступа к единой сети сотовой подвижной электросвязи по технологии 4G, стоимость услуги по пропуску трафика между сетями операторов, плата за использование радиочастотного спектра, стоимость услуги по предоставлению операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных и некоторые другие.
Не включаются в себестоимость услуг сотовой связи оплата дополнительных поощрительных отпусков, вознаграждения по итогам работы за год, суммы недостач и потерь от порчи запасов, штрафы, пени по платежам в бюджет, расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, с чрезвычайными ситуациями, проценты за пользование кредитами и др.
После расчета всех затрат устанавливается плановая себестоимость единицы услуги сотовой связи, которая применяется оператором электросвязи при определении плановой себестоимости услуг, включаемых в тарифный план.
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