Как в Петербурге будет работать транспорт в рождественскую ночь

Так, с 6 на 7 января подземка станет открытой в круглосуточном режиме, а также продолжат работать 10 маршрутов наземного транспорта. Речь идет о семи автобусах (№№ 2, 74, 86, 193, 239, 263, 271), двух троллейбусах (№№ 23, 46) и трамвае № 39.