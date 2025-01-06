Как в Петербурге будет работать транспорт в рождественскую ночь

В комитете по транспорту Петербурга напомнили о том, как будут работать наземный транспорт и метрополитен в рождественскую ночь.
Так, с 6 на 7 января подземка станет открытой в круглосуточном режиме, а также продолжат работать 10 маршрутов наземного транспорта. Речь идет о семи автобусах (№№ 2, 74, 86, 193, 239, 263, 271), двух троллейбусах (№№ 23, 46) и трамвае № 39.
Интервал движения электропоездов метро в рождественскую ночь с 01:00 до 05:00 составит 5−10 минут, автобусов, троллейбусов и трамваев — 30 минут.