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В ЦПКиО Волгограда пройдет рождественский забег в карнавальных костюмах

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 7 января пройдет Рождественский забег.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу парка, в праздник волгоградцам предстоит пробежать дистанции в один и пять километров.

В 12:00 стартовый свисток прозвучит на километровой дистанции. Ее преодолеть бегунам предлагают в карнавальных костюмах. Возрастных ограничений нет — побегут и взрослые, и дети.

А вот на дистанцию 5 километров будут допущены спортсмены от 10 лет. Участники спортивного соревнования должны будут перед стартом предоставить медицинскую справку о допуске. В забеге уже зарегистрировалось свыше 170 спортсменов.

По завершению забегов все участники в подарок получат на память варежки и шапочки, а призеры и победители — памятные подарки и медали.

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