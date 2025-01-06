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Прокуратура Воронежа проверит аварию на водопроводе в ЖК «Современник»

Ведомство начало проверку.

Источник: АиФ Воронеж

Прокуратура Ленинского района Воронежа проведет проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ в связи с аварией на водопроводных сетях в жилом комплексе «Современник» на улице 9 Января.

Коммунальная авария привела к отключению водоснабжения в домах района.

По информации прокуратуры, сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования, если будут выявлены нарушения.

Ранее сообщалось, что аварийные работы по устранению утечки запланированы на утро 6 января, однако техника не может проехать во двор ЖК из-за припаркованных автомобилей. Кроме того, необходимо согласование работ с другими ресурсоснабжающими организациями.

Жители жаловались на отсутствие оперативной реакции коммунальных служб. По их словам, двор к вечеру превратился в «озеро», а затем в каток. Ночью водоканал отключил воду в домах, чтобы остановить утечку.

Теперь прокуратура выяснит причины произошедшего и оценит действия коммунальных служб. Проверка соблюдения жилищных прав граждан находится на контроле ведомства.

Прокуратура
ЖКХ