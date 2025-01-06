Прокуратура Воронежа проверит аварию на водопроводе в ЖК «Современник»

Прокуратура Ленинского района Воронежа проведет проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ в связи с аварией на водопроводных сетях в жилом комплексе «Современник» на улице 9 Января.
Коммунальная авария привела к отключению водоснабжения в домах района.
По информации прокуратуры, сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования, если будут выявлены нарушения.
Ранее сообщалось, что аварийные работы по устранению утечки запланированы на утро 6 января, однако техника не может проехать во двор ЖК из-за припаркованных автомобилей. Кроме того, необходимо согласование работ с другими ресурсоснабжающими организациями.
Жители жаловались на отсутствие оперативной реакции коммунальных служб. По их словам, двор к вечеру превратился в «озеро», а затем в каток. Ночью водоканал отключил воду в домах, чтобы остановить утечку.
Теперь прокуратура выяснит причины произошедшего и оценит действия коммунальных служб. Проверка соблюдения жилищных прав граждан находится на контроле ведомства.