Снова снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделе

Понедельник, 6 января
Сегодня погода по всей территории Узбекистана преимущественно будет без осадков, за исключением Каракалпакстана, где к вечеру местами возможны осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днём составит:
5−10 градусов тепла, местами до 12−14 градусов.
на севере страны — 3−8 градусов тепла.
Вторник, 7 января
Влажный и холодный воздух с районов Каспийского моря начнёт оказывать влияние на погоду в Узбекистане.
Осадки (дождь и снег) ожидаются в Бухарской, Навоийской областях, а также во второй половине дня в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях.
В Каракалпакстане ночью и утром также возможны осадки (дождь, снег).
На остальной территории республики осадков не будет.
Среда, 8 января
Осадки в виде снега сохранятся в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины. Днём 8 января и в последующие дни (9−10 января) по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Однако в ночные и утренние часы местами возможен туман.
Температура
Ночью
Днём: температура будет варьироваться от 5−8 градусов тепла до 0−3 градусов мороза.
В горных районах республики
Прогноз для Ташкента
С 6 по 10 января в Ташкенте ожидается преимущественно сухая погода, за исключением вечера 7 января и ночи 8 января, когда возможны осадки в виде дождя и снега. В ночные и утренние часы возможен туман.
Температура в Ташкенте:
6 января: днём 8−10 градусов тепла.
7 января: ночью 1−3 градусов тепла, днём 6−8 градусов тепла.
8 января: ночью и днём от −1 до +1 градусов.
9 января: ночью 3−5 градусов мороза, днём 2−4 градуса тепла.
10 января: ночью 3−5 градусов мороза, днём 5−7 градусов тепла.
Неделя обещает быть холодной и снежной, особенно в центральных и горных регионах страны. Жителям Узбекистана рекомендуется одеваться теплее, а водителям — быть осторожными на дорогах из-за возможного тумана и снегопадов.