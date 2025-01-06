Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снова снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделе

На этой неделе жителей Узбекистана ожидает новая волна похолодания с дождями и снегопадами. По прогнозам, температура воздуха ночью будет опускаться до −5 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 93% 759 мм рт. ст. +1°
Источник: Vaib.Uz

Понедельник, 6 января

Сегодня погода по всей территории Узбекистана преимущественно будет без осадков, за исключением Каракалпакстана, где к вечеру местами возможны осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днём составит:

5−10 градусов тепла, местами до 12−14 градусов.

на севере страны — 3−8 градусов тепла.

Вторник, 7 января

Влажный и холодный воздух с районов Каспийского моря начнёт оказывать влияние на погоду в Узбекистане.

Осадки (дождь и снег) ожидаются в Бухарской, Навоийской областях, а также во второй половине дня в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях.

В Каракалпакстане ночью и утром также возможны осадки (дождь, снег).

На остальной территории республики осадков не будет.

Среда, 8 января

Осадки в виде снега сохранятся в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины. Днём 8 января и в последующие дни (9−10 января) по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Однако в ночные и утренние часы местами возможен туман.

Температура

Ночью 8—10 января: температура снизится от 2−5 градусов тепла до 3−6 градусов мороза.

Днём: температура будет варьироваться от 5−8 градусов тепла до 0−3 градусов мороза.

В горных районах республики 6—8 января временами снег, а 7—8 января местами ожидается сильный снегопад.

Прогноз для Ташкента

С 6 по 10 января в Ташкенте ожидается преимущественно сухая погода, за исключением вечера 7 января и ночи 8 января, когда возможны осадки в виде дождя и снега. В ночные и утренние часы возможен туман.

Температура в Ташкенте:

6 января: днём 8−10 градусов тепла.

7 января: ночью 1−3 градусов тепла, днём 6−8 градусов тепла.

8 января: ночью и днём от −1 до +1 градусов.

9 января: ночью 3−5 градусов мороза, днём 2−4 градуса тепла.

10 января: ночью 3−5 градусов мороза, днём 5−7 градусов тепла.

Неделя обещает быть холодной и снежной, особенно в центральных и горных регионах страны. Жителям Узбекистана рекомендуется одеваться теплее, а водителям — быть осторожными на дорогах из-за возможного тумана и снегопадов.