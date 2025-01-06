Снова снег и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделе

Осадки в виде снега сохранятся в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и регионах Ферганской долины. Днём 8 января и в последующие дни (9−10 января) по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков. Однако в ночные и утренние часы местами возможен туман.