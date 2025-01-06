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Вертеп с живым ягненком развернули к Рождеству у известной белорусской церкви

В Гродно у Коложской церкви поставили вертеп с натуральными животными.

Источник: Комсомольская правда

У одной из самых известных и старинных церквей Беларуси, у Коложской церкви в Гродно, перед Рождеством установлен вертеп с живым ягненком, сообщает БелТА.

По словам клирика Коложской церкви иерея Дмитрия Колесникова, возле храма ставят вертеп с живыми животными, чтобы передать атмосферу именно той рождественской ночи, чтобы каждый мог к этому чуду прикоснуться и посмотреть, как это происходило. Животных для рождественского вертепа привезли из пригородного агротуристического комплекса, и они пробудут здесь еще несколько дней после Рождества.

Клирик Дмитрий Колесников отметил, что в алтаре храма хранится копия даров волхвов, которая будет выставлена в рождественскую ночь.

Мы писали, что Николай Лукашенко раскрыл, как в семье президента Беларуси встречают Новый год, сказав о подарках (здесь подробнее). А вот что можно и нельзя делать в Сочельник 6 января перед православным Рождеством (все подробности здесь).