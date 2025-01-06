Синоптики Ростовской области с 6 по 8 января прогнозируют снег и гололедицу

Уже прошедшей ночью, с 5 на 6 января, местами по региону температура воздуха варьировалась в пределах от −3 до −8 градусов, а при прояснениях столбики термометров опускались до −11. В темное время суток отмечались туманы и гололедно-изморозевые явления. Днем должно быть от −4 до +1 градуса.