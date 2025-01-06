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Синоптики Ростовской области с 6 по 8 января прогнозируют снег и гололедицу

Стало известно, какую погоду ждать на Рождество в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 6 по 8 января 2025 года ожидаются снег и гололедица. Об этом предупреждают донские синоптики.

Уже прошедшей ночью, с 5 на 6 января, местами по региону температура воздуха варьировалась в пределах от −3 до −8 градусов, а при прояснениях столбики термометров опускались до −11. В темное время суток отмечались туманы и гололедно-изморозевые явления. Днем должно быть от −4 до +1 градуса.

7 января в отдельных территориях Дона прогнозируют умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью и утром ожидаются туман и гололедица. Ветер будет южным и юго-восточным 7−12 м/с. Температура воздуха ночью — от 0 до −5, при прояснениях до −7, днем — от 0 до +5 градусов.

8 января на дорогах сохранится гололедица. Ветер обещают юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от −2 до +3, при прояснениях до −5. Днем будет от 0 до +5, по югу до +8 градусов.