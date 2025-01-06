В Красноярске объявлен режим «черного неба»

Жителям Красноярска советуют ограничить время пребывания на улице, особенно в утренние и вечерние часы, когда уровень загрязнения достигает максимума. Рекомендуется также держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха в помещениях для улучшения качества воздуха.