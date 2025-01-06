В Красноярске объявлен режим «черного неба»

Это решение принято в связи с погодными условиями, способствующими накоплению вредных веществ в атмосфере.
Согласно данным системы мониторинга качества воздуха Nebo.Live, на 6 января наиболее загрязненным воздухом отмечается левый берег Енисея, особенно в Железнодорожном, Центральном и Октябрьском районах.
В условиях режима НМУ предприятиям рекомендуется принять меры по снижению выбросов вредных веществ. Это может быть реализовано через временное сокращение производства, переход на более экологически чистые виды топлива или использование дополнительных систем очистки.
Жителям Красноярска советуют ограничить время пребывания на улице, особенно в утренние и вечерние часы, когда уровень загрязнения достигает максимума. Рекомендуется также держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха в помещениях для улучшения качества воздуха.