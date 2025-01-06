В Рождество в районах Перми пройдут праздничные мероприятия

Кроме того, 7 января в 16.00 в Доме молодежи покажут интерактивное новогоднее шоу «Снежное чудо». В Центре досуга Мотовилихинского района в 14.00 состоится театрализованное представление «Снежный детектив». Во Дворце культуры Солдатова покажут новогодний мюзикл «Тайна золотого ключика». Представление можно посетить по билетам в 10.30, 13.00 и 15.30.