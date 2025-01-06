В Рождество в районах Перми пройдут праздничные мероприятия

7 января в разных районах Перми пройдут праздничные события, посвященные Рождеству Христову. Основные мероприятия пройдут в главном ледовом городке на эспланаде. Программой празднования Рождества поделился глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
В ледовом городке на эспланаде 7 января с 12.00 до 15.00 откроется площадка «Рождественское гуляние». А с 13.00 до 16.00 жители и гости краевой столицы смогут посетить концертную программу.
Также праздничные мероприятия в течение дня запланированы в других районах города. Концертные программы, посвященные празднованию Рождества Христова, пройдут в саду имени Миндовского, парке имени Чехова и парке «Счастье есть». В 14.00 концертная программа состоится во Дворце культуры «Искра».
Кроме того, 7 января в 16.00 в Доме молодежи покажут интерактивное новогоднее шоу «Снежное чудо». В Центре досуга Мотовилихинского района в 14.00 состоится театрализованное представление «Снежный детектив». Во Дворце культуры Солдатова покажут новогодний мюзикл «Тайна золотого ключика». Представление можно посетить по билетам в 10.30, 13.00 и 15.30.