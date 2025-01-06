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Проезд на Ай-Петри в Крыму закрыли для автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым. Подъем на плато Ай-Петри для автомобилей закрыт из-за погоды, сообщает одноименный туристическом центр.

Сейчас в Ричмонде: -1° 4 м/с 100% 756 мм рт. ст. +1°

«Сотрудники ДПС закрыли подъем на Ай-Петри для автомобилей из-за сложных погодных условий. Канатная дорога работает в штатном режиме — поднимайтесь с комфортом и безопасностью», — говорится в сообщении.

При этом в турцентре уточнили, что на плато выпал снег, а видимость ограничена туманом.

В связи с новогодними праздниками канатная дорога на Ай-Петри в Крыму перешла на временный график работы. Со 2 по 12 января она будет открыта с 10 до 16.30. Выходными днями определены 13 и 14 января. С 15 числа возобновится работа по стандартному графику с выходными по понедельникам и вторникам. При этом погода может внести коррективы в работу «канатки».

Как сообщалось, в новогодние праздники (до 8 января) муниципальные парковки Ялты будут бесплатными.