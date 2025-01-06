Проезд на Ай-Петри в Крыму закрыли для автомобилей

В связи с новогодними праздниками канатная дорога на Ай-Петри в Крыму перешла на временный график работы. Со 2 по 12 января она будет открыта с 10 до 16.30. Выходными днями определены 13 и 14 января. С 15 числа возобновится работа по стандартному графику с выходными по понедельникам и вторникам. При этом погода может внести коррективы в работу «канатки».