Тест: А вы сможете отгадать, из каких стран эти 8 сумасшедших новогодних традиций

Иностранные обряды, без сомнений, вызывают интерес и недоумение, но традиции СССР дадут фору каждой стране! Многие до сих пор с улыбкой вспоминают, как раньше распивали бутылку на троих. А вы, кстати, знаете, почему так было? Для тех, кто решил расстаться со второй половинкой или, наоборот, скрепить союз узами брака, у нас могут быть плохие новости… Астролог Борис Зак рассказал, почему не стоило этого делать.