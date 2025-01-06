Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандалы разбили автобусную остановку у парка Гагарина в Самаре

Полиция проводит проверку по факту вандализма на автобусной остановке в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары сообщили о новом случае вандализма на автобусных остановках в Самаре. На этот раз пострадала остановка у парка Гагарина, расположенная со стороны улицы Советской Армии. Неизвестные разбили стеклянные витрины.

Ситуацией уже заинтересовались в полиции. По информации ГУ МВД по Самарской области, сотрудники отдела полиции по Промышленному району ищут очевидцев, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

«Если у вас есть информация о данном событии, обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102», — поделились в региональном ГУ МВД.