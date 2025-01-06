Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке «Тайган»

«Волонтеры у нас здесь на постоянной основе есть, постоянно живущие, и приходящие-уходящие. Пока мы справляемся, потому что основная масса птиц приходит помытая. И только тех, которых несут жители Крыма, их вымываем мы здесь сами», — объяснил директор парка.