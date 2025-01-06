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Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке «Тайган»

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв — РИА Новости Крым, Ольга Леонова. 288 морских птиц со всего Крыма приютил сафари-парк «Тайган». Их лечат и за ними ухаживают как сотрудники парка, так и волонтеры. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал директор «Тайгана» Олег Зубков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, среди пострадавших пернатых — гагары, лысухи, большие и малые поганки. Был также один лебедь, который, к сожалению, не выжил.

«Всего у нас 288 птиц со всего Крыма. Из Керчи самое большее количество, Учкуевка привозила несколько птиц, Форос. Сегодня в шесть утра приняли из Евпатории первых птиц от волонтеров».

сказал он

Как отметил Зубков, работать с пернатыми ему помогают как волонтеры, так и постоянные сотрудники сафари-парка.

«Волонтеры у нас здесь на постоянной основе есть, постоянно живущие, и приходящие-уходящие. Пока мы справляемся, потому что основная масса птиц приходит помытая. И только тех, которых несут жители Крыма, их вымываем мы здесь сами», — объяснил директор парка.

Помимо рабочих рук для восстановления пострадавших животных необходимо и большое количество рыбы, которая является питательной базой для морских птиц.

Ранее в Крыму развернули штабы и центры по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. Она также назвала адреса, по которым можно приносить испачканных нефтепродуктами животных и где требуется добровольческая помощь.

экология