В православных храмах Красноярска верующие готовятся к Рождеству

Традиционно 6 и 7 января в красноярских храмах проходят торжественные Рождественские службы.
В храме Рождества Христова (по улице Щорса, 44 А) праздничное богослужение возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Оно начнется 6 января в 23:00 и завершится крестным ходом.
6 января, в Рождественский сочельник, правящий архиерей совершил литургию в красноярском Покровском кафедральном соборе. После ее окончания он обратился к верующим с архипастырским словом.
Православные христиане, которые не смогут лично посетить Рождественское богослужение, могут увидеть его онлайн-трансляцию в социальных сетях Красноярской епархии.