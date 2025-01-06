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В православных храмах Красноярска верующие готовятся к Рождеству

В храме Рождества Христова богослужение возглавит митрополит Пантелеимон.

Источник: Соцсети

Традиционно 6 и 7 января в красноярских храмах проходят торжественные Рождественские службы.

В храме Рождества Христова (по улице Щорса, 44 А) праздничное богослужение возглавит митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Оно начнется 6 января в 23:00 и завершится крестным ходом.

6 января, в Рождественский сочельник, правящий архиерей совершил литургию в красноярском Покровском кафедральном соборе. После ее окончания он обратился к верующим с архипастырским словом.

Православные христиане, которые не смогут лично посетить Рождественское богослужение, могут увидеть его онлайн-трансляцию в социальных сетях Красноярской епархии.

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