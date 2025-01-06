Михаил Котюков навестил в БСМП участников СВО

В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича (БСМП) глава региона навестил бойцов, проходящих там лечение после ранений. По словам губернатора края, среди них не только красноярцы, но и жители других регионов России, поступившие в медучреждение из прифронтовых госпиталей.