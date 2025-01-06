Михаил Котюков навестил в БСМП участников СВО

В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича (БСМП) глава региона навестил бойцов, проходящих там лечение после ранений. По словам губернатора края, среди них не только красноярцы, но и жители других регионов России, поступившие в медучреждение из прифронтовых госпиталей.
В одном из отделений Михаил Котюков пообщался с выздоравливающими бойцами, поинтересовался, есть ли у них какие-нибудь просьбы и пожелания. Наши защитники выразили благодарность врачам и медперсоналу за комфортные условия лечения.
Поздравил наших защитников с Новым годом и наступающим Рождеством, пожелал скорейшего восстановления и встречи с родными, — рассказал Михаил Котюков.
Отметим, БСМП входит в число клиник трех края, где участники СВО получают специализированную помощь после ранений.