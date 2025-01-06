Отец Дани Милохина стал грузчиком для содержания жены и пятерых детей после побега из России

В беседе с телеграм-каналом SHOT, Тюленев отметил, что его семья находится в критическом состоянии из-за отсутствия денег. Мужчина вынужден соглашаться на любые подработки, однако ему мешает языковой барьер. Отец Милохина в основном занимается ремонтом квартир или работает грузчиком. Возвращаться в Россию он боится и вынужден скрывать своё точное местоположение.
Примечательно, что Милохин бросил на произвол судьбы свою «бомжующую» семью. Она сбежала из Анапы после атаки коктейлем Молотова с «адской» запиской и выставила на продажу дом в России. К слову, сбежавшая после поджога родственники Милохина уже впали в отчаяние.