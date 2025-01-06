Рождественский сочельник: история, традиции, запреты

Празднование кануна Рождества Христова в православной традиции было введено в IV веке. В промежутке между V и VIII веками появились духовные песнопения, предназначенные для рождественских служб.
Сочельник получил свое название от слова «сочиво» — постного праздничного блюда, представляющего собой вареную крупу с добавлением меда, орехов и сухофруктов. Изначально сочиво готовилось из размоченных зерен пшеницы, смешанных с медом.
В канун Рождества, известный как сочельник, существует традиция воздерживаться от еды до вечернего времени, когда совершается богослужение. Согласно народному обычаю, пищу не употребляют до появления на небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам на рождение Иисуса Христа.
В этот особенный день, помимо традиций есть ряд запретов. Одно из которых — это категорический запрет на гадание. Гадание — это не христианская традиция, и церковь его запрещает. Однако существует еще один обычай, уходящий корнями в язычество, который превратился в песни, восхваляющие Христа и Богородицу — это колядки. Они как правило, разрешены.
Кроме того, хозяйкам стоит отложить домашние дела: шитье и уборку.