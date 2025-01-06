Рождественский сочельник: история, традиции, запреты

В этот особенный день, помимо традиций есть ряд запретов. Одно из которых — это категорический запрет на гадание. Гадание — это не христианская традиция, и церковь его запрещает. Однако существует еще один обычай, уходящий корнями в язычество, который превратился в песни, восхваляющие Христа и Богородицу — это колядки. Они как правило, разрешены.