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Реверсивное движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске запустят раньше срока

Информацию об этом подтвердили в мэрии Омска.

Источник: Комсомольская правда

Работы по организации реверсивного движения на мосту у Телецентра в Омске вышли на завершающую стадию. В данный момент на участке проводится монтаж специального оборудования. Идет настройка светофоров, устанавливаются дорожные знаки и корректируется расстановка делиниаторов.

Фото: администрация города Омска.

Как сообщают специалисты, реверсивное движение на мосту планируется запустить в полном объеме уже 8 января, на день раньше запланированного срока. Это позволит водителям в выходной день привыкнуть к изменениям.

Водителей просят быть предельно внимательными и следить за сигналами светофоров.