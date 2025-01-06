Реверсивное движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске запустят раньше срока

Работы по организации реверсивного движения на мосту у Телецентра в Омске вышли на завершающую стадию. В данный момент на участке проводится монтаж специального оборудования. Идет настройка светофоров, устанавливаются дорожные знаки и корректируется расстановка делиниаторов.
Фото: администрация города Омска.
Как сообщают специалисты, реверсивное движение на мосту планируется запустить в полном объеме уже 8 января, на день раньше запланированного срока. Это позволит водителям в выходной день привыкнуть к изменениям.
Водителей просят быть предельно внимательными и следить за сигналами светофоров.