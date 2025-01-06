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Ансамбль «Уралочка» стал заслуженным коллективом народного творчества

Красноуфимский ансамбль «Уралочка» получил звание заслуженного коллектива народного творчества.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Красноуфимскому песенно-хореографическому ансамблю «Уралочка» присвоено звание заслуженного коллектива народного творчества. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Приказ о присвоении звания был подписан министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Кроме «Уралочки», в списке числятся еще 48 народных коллективов из разных регионов страны.

Ансамбль «Уралочка» появился 45 лет назад благодаря совместному выступлению хора центральной городской больницы и танцевального коллектива Дома культуры Красноуфимска. Это была первая постановка, которая объединила уральскую песню и танец, что стало началом нового творческого объединения. В настоящее время «Уралочка» является гордостью и символом города. Коллективом руководит заслуженный работник культуры России Владимир Стамиков. Он уделяет особое внимание фольклорным традициям Красноуфимского края.

— У нас занимаются люди разного возраста. Все любители — есть врачи, педагоги, предприниматели. В ансамбль их притягивает любовь к народному искусству, к творчеству, сцене, — рассказала хормейстер ансамбля Надежда Тарасова.

Напомним, что звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается на пять лет. Оно дается за достижения в народном искусстве и вклад в культурную жизнь регионов. Ансамбль «Уралочка» уже получал это звание в 2011 году.

музыка