Рождественские богослужения пройдут в 56 храмах Ростова

Рождественские богослужения в ночь на 7 января пройдут в 56 храмах Ростова-на-Дону. Главная служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Работу общественного транспорта в ночь на Рождество продлят до трех часов, — добавил Алексей Логвиненко.
Также в праздничную ночь особое внимание уделят вопросам безопасности. В помощь правоохранительным органам заступят наряды казачьей и народной дружин.
Расписание богослужений на Рождество 2025 в Ростове-на-Дону: адреса главных храмов и время праздничных служб.