Рождественские богослужения пройдут в 56 храмах Ростова

Рождественские богослужения в ночь на 7 января пройдут в 56 храмах Ростова-на-Дону. Главная служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.