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Рождественские богослужения пройдут в 56 храмах Ростова

В ночь с 6 на 7 января в храмах Ростова-на-Дону состоятся праздничные службы.
Источник: Комсомольская правда

Рождественские богослужения в ночь на 7 января пройдут в 56 храмах Ростова-на-Дону. Главная служба состоится в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Работу общественного транспорта в ночь на Рождество продлят до трех часов, — добавил Алексей Логвиненко.

Также в праздничную ночь особое внимание уделят вопросам безопасности. В помощь правоохранительным органам заступят наряды казачьей и народной дружин.

Расписание богослужений на Рождество 2025 в Ростове-на-Дону: адреса главных храмов и время праздничных служб.