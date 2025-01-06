Омское жилье подросло в «квадратах» и цене

Так, в январе 2024 года за «квадрат» новостройки просили в среднем 126 тысяч рублей, уже в ноябре отметка начала колебаться в районе 142 тысяч. На вторичном рынке один квадратный метр в среднем вырос со 110 тысяч рублей в ноябре 2023 года до 115 тысяч рублей в 2024 году.