Омское жилье подросло в «квадратах» и цене

Для сравнения, на 29 декабря 2023 года в регионе введено в эксплуатацию 695,5 тысячи кв. м: МКД — 243,349 тысячи кв. м, а ИЖС — 452,151 тысячи кв. м.
Доминирующая часть объемов приходится на Омск. К слову, жилье в административном центре региона подросло не только в «квадратах», но и цене.
Так, в январе 2024 года за «квадрат» новостройки просили в среднем 126 тысяч рублей, уже в ноябре отметка начала колебаться в районе 142 тысяч. На вторичном рынке один квадратный метр в среднем вырос со 110 тысяч рублей в ноябре 2023 года до 115 тысяч рублей в 2024 году.