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Омское жилье подросло в «квадратах» и цене

В 2024 году на территории Омской области введено в эксплуатацию 868,9 тысячи квадратных метров жилья. Из них многоквартирные дома — 286,9 тысячи кв. м, а индивидуальное жилищное строительство — 582 тысячи кв. м. Об этом в понедельник, 6 января 2025 года, сообщили в региональном министерстве строительства.

Источник: SuperOmsk.ru

Для сравнения, на 29 декабря 2023 года в регионе введено в эксплуатацию 695,5 тысячи кв. м: МКД — 243,349 тысячи кв. м, а ИЖС — 452,151 тысячи кв. м.

Доминирующая часть объемов приходится на Омск. К слову, жилье в административном центре региона подросло не только в «квадратах», но и цене.

Так, в январе 2024 года за «квадрат» новостройки просили в среднем 126 тысяч рублей, уже в ноябре отметка начала колебаться в районе 142 тысяч. На вторичном рынке один квадратный метр в среднем вырос со 110 тысяч рублей в ноябре 2023 года до 115 тысяч рублей в 2024 году.

недвижимость