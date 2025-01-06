Появились новые данные о численности населения Казахстана

Из предоставленных статданных следует, что снижение населения наблюдается в 10 областях страны: Северо-Казахстанской (-1,39%), Абайской (-0,7%), Костанайской (-0,51%), Жетысуской (-0,44%), Восточно-Казахстанской (-0,4%), Павлодарской (-0,3%), а также в Карагандинской и Улытауской (по −0,12%), Акмолинской и Жамбылской (по −0,01%).