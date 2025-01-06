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Появились новые данные о численности населения Казахстана

В Бюро национальной статистики сегодня, 6 января 2025 года, предоставили обновленные данные о численности казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как следует из статданных, численность населения Казахстана на 1 декабря 2024 года составила 20 265 320 человек, из них:

  • горожане — 12 751 309;
  • сельские жители — 7 514 011.

Отметим, что женщин в стране на 462 236 больше, чем мужчин:

  • женщин — 10 363 778;
  • мужчины — 9 901 542.

Согласно статданным, в Казахстане за январь — ноябрь прошлого года родились 338 612 детей, умерли — 121 479 человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 217 133 человека.

Также сообщается, что число прибывших в республику за 11 месяцев составило 26 441 человек, выбывших из страны — 12 096. Сальдо миграции — 14 345.

Из предоставленных статданных следует, что снижение населения наблюдается в 10 областях страны: Северо-Казахстанской (-1,39%), Абайской (-0,7%), Костанайской (-0,51%), Жетысуской (-0,44%), Восточно-Казахстанской (-0,4%), Павлодарской (-0,3%), а также в Карагандинской и Улытауской (по −0,12%), Акмолинской и Жамбылской (по −0,01%).

А самые высокие темпы роста населения (6,34%) — в Астане. За столицей расположились Алматы (2,59%), Шымкент (2,55%), Мангистауская (2,13%) и Алматинская (1,75%) области.

Численность населения Казахстана на 1 ноября 2024 года составила 20 243 981 человек.