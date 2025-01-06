«Чересчур низкая стоимость, нет контактов продавца и истории магазина, отсутствие доставки и самовывоза». КГК Беларуси назвал четыре подозрительных момента при покупках в интернете

А вот правила при интернет-покупках должны включать в себя обязательно проверку интернет-магазина и изучение отзывов о нем, запрет на общение с продавцом в мессенджерах вне торговой площадки, оплату покупки только через официальные магазины или платформы, отказ от перечисления денег до получения товара и советы с близкими и знакомыми в непонятной ситуации.