«Чересчур низкая стоимость, нет контактов продавца и истории магазина, отсутствие доставки и самовывоза». КГК Беларуси назвал четыре подозрительных момента при покупках в интернете

Комитет госконтроля дал советы, как обезопасить себя и главное свой кошелек во время покупок онлайн. В ведомстве подчеркнули, что нередко злоумышленники создают страницу интернет магазина, на которую выставляют фото настоящих товаров, но по значительно заниженной цене. Покупатель ведется на цену, оплачивает товар частично или полностью и не получает его.
Комитет госконтроля отметил четыре подозрительных момента при покупках в интернете. Это чересчур низкая стоимость товара, отсутствие контактной информации и сведений о продавце, отсутствие курьерской доставки и самовывоза, а также то, что страница магазина не имеет истории и зарегистрирована буквально на днях.
А вот правила при интернет-покупках должны включать в себя обязательно проверку интернет-магазина и изучение отзывов о нем, запрет на общение с продавцом в мессенджерах вне торговой площадки, оплату покупки только через официальные магазины или платформы, отказ от перечисления денег до получения товара и советы с близкими и знакомыми в непонятной ситуации.
Комитет госконтроля напомнил, что белорусским организациям и ИП при реализации товаров на территории Беларуси предписано использовать информационные сети и ресурсы национального сегмента сети интернет, размещенные на территории республики и официально зарегистрированные.
Мы писали, что Нацбанк заявил о росте потребительских кредитов в Беларуси на 38,8% (здесь подробнее), а МАРТ разработал три варианта новой системы регулирования цен в Беларуси (подробности здесь).