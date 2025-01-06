Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Криштиану Роналду задумался о завершении карьеры

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду рассматривает несколько вариантов своего будущего в профессиональном спорте. Не исключается сценарий завершения карьеры футболиста, сообщает портал Team Talk.

Источник: Life.ru

По его данным, сегодня Роналду считает возможными три варианта развития событий. Футболист может продлить истекающий летом текущего года контракт с «Аль-Насром», попросив об усилении команды для победы в азиатской Лиге чемпионов. Кроме того, он может вернуться в Португалию или вовсе завершить карьеру.

«Независимо от того, по какому пути пойдёт Роналду, этот период размышлений подчеркивает стремление игрока тщательно спланировать следующую главу — возможно, последнюю — своей блестящей карьеры», — пишет СМИ.

Примечательно, что помимо спорта, португалец занимается и предпринимательской деятельностью. Так, ранее Криштиану Роналду выпустил собственную коллекцию наручных часов. В сентябре минувшего года он набрал один миллиард подписчиков в соцсетях.