Криштиану Роналду задумался о завершении карьеры

По его данным, сегодня Роналду считает возможными три варианта развития событий. Футболист может продлить истекающий летом текущего года контракт с «Аль-Насром», попросив об усилении команды для победы в азиатской Лиге чемпионов. Кроме того, он может вернуться в Португалию или вовсе завершить карьеру.