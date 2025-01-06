Морозная погода нагрянет в Самару на Рождество 7 января 2025 года

Рождественская ночь принесет в Самарскую область морозную погоду. На территории губернии значительно похолодает, ожидается слабый ветер. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.
«Фронтальные разделы атлантических циклонов перемещаясь через регион будут вызывать обильные осадки с порывистым ветром в начале в виде снега с метелями и снежными заносами на дорогах, затем смешанного характера с гололедными явлениями», — пояснили синоптики.
Температурный фон на Рождество понизится до −10, −15 градусов. Местами обрушатся морозы до −20 градусов. Однако уже днем станет значительно теплее — температура воздуха повысится до −5, −10 градусов. Порывы юго-восточного ветра составят 7−12 метров в секунду. Пройдет небольшой снег.