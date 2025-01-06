Морозная погода нагрянет в Самару на Рождество 7 января 2025 года

«Фронтальные разделы атлантических циклонов перемещаясь через регион будут вызывать обильные осадки с порывистым ветром в начале в виде снега с метелями и снежными заносами на дорогах, затем смешанного характера с гололедными явлениями», — пояснили синоптики.