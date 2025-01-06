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Морозная погода нагрянет в Самару на Рождество 7 января 2025 года

Синоптики обещают самарцам снижение температуры воздуха в рождественскую ночь.

Сейчас в Ричмонде: -1° 5 м/с 100% 755 мм рт. ст. +1°
Источник: Комсомольская правда

Рождественская ночь принесет в Самарскую область морозную погоду. На территории губернии значительно похолодает, ожидается слабый ветер. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

«Фронтальные разделы атлантических циклонов перемещаясь через регион будут вызывать обильные осадки с порывистым ветром в начале в виде снега с метелями и снежными заносами на дорогах, затем смешанного характера с гололедными явлениями», — пояснили синоптики.

Температурный фон на Рождество понизится до −10, −15 градусов. Местами обрушатся морозы до −20 градусов. Однако уже днем станет значительно теплее — температура воздуха повысится до −5, −10 градусов. Порывы юго-восточного ветра составят 7−12 метров в секунду. Пройдет небольшой снег.