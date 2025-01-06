Ричмонд
-1°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Субсидии получат 7 авиарейсов из Иркутска

В список субсидированных маршрутов попали рейсы из Иркутска в Улан-Удэ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В конце декабря стало известно, какие маршруты получат субсидии от государства в 2025-м. Уже в текущем году более 70 новых межрегиональных направлений будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов. Кстати, обновление перечня не обошло стороной и Иркутскую область.

— В список субсидированных маршрутов попали рейсы из Иркутска в Улан-Удэ, Таксимо, Нижнеангарск, Новокузнецк, Казань, Самару и Читу. Субсидии на эти рейсы будут действовать в отведенные периоды. Льгота на полеты в Улан-Удэ действует весь 2025 год, а в Нижнеангарск и Таксимо с 1 февраля по конец 2025-го, в Ижевск со скидкой можно слетать с 1 июня по 30 сентября, в Казань и Самару с 1 мая по 30 сентября, — пишут на сайте Росавиации.

Стоит отметить, что пока купить билеты на рейсы, которые получат субсидии, возможно в кассах авиакомпаний. Важным моментом является доступность, ведь приобрести билеты могут все граждане. И даже иностранцы, независимо от гражданства.