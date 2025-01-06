Ушел из жизни нижегородский тренер по прыжкам с трамплина Андрей Китаев

В Нижнем Новгороде 5 января ушел из жизни тренер высшей категории по прыжкам с трамплина Андрей Китаев. Ему было 65 лет, сообщает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Андрей Китаев проработал тренером больше 20 лет и за это время воспитал множество мастеров спорта, призеров соревнований различного уровня, включая Олимпийские игры.
— Потеря такого талантливого тренера и прекрасного человека — невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества, — говорится в сообщении.
Прощание с Андреем Китаевым состоится 7 января в Нижнем Новгороде. «Комсомолка» выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Станиславовича.