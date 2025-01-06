Что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января

Праздник Рождества Христова принято встречать в кругу семьи. Однако за стол было принято садиться с появлением на небе Вифлеемской звезды. Интересно, что в тот момент, когда на небе зажигалась самая яркая звезда, на столе всегда зажигали свечи на удачу. А затем тушили и прятали за иконой. Еще одной из традиций Рождества было колядование. Во всех регионах Беларуси переодевались в козу, брали с собой колядную звезду ходили по дворам, пели песни и получали за это в качестве благодарности угощения.