Что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января

В Беларуси православные верующие 7 января 2025 года один из главных праздников — Рождество Христово.
Рождество Христово 7 января, история.
История рождения Иисуса Христа подробно описана в Библии. Сын Божий родился в Вифлееме. Именно туда пришли дева Мария и ее супруг Иосиф, чтобы принять участие в переписи население. На ночлег они остановились в пещере по причине того, что все места в гостиницах были заняты. Младенец родился в вертепе среди животных. Ясли стали для Иисуса Христа колыбелью. После рождения на небе зажглась самая яркая звезда — Вифлеемская. На ее свет начали идти волхвы, чтобы поклониться новорожденному. С собой они принесли дары: золото, ладан, смирну.
Рождество Христово 7 января, традиции.
Праздник Рождества Христова принято встречать в кругу семьи. Однако за стол было принято садиться с появлением на небе Вифлеемской звезды. Интересно, что в тот момент, когда на небе зажигалась самая яркая звезда, на столе всегда зажигали свечи на удачу. А затем тушили и прятали за иконой. Еще одной из традиций Рождества было колядование. Во всех регионах Беларуси переодевались в козу, брали с собой колядную звезду ходили по дворам, пели песни и получали за это в качестве благодарности угощения.
Рождество Христово, рождественский стол 7 января.
По традиции, на рождественском столе обязательно должно быть 12 блюд по числу апостолов Иисуса Христа. По центру стола было принято ставить главное блюдо, которым всегда была кутья. Это постная каша, которую делали как сладкой, с добавлением меда, сухофруктов, орехов, или же с грибами и луком. Важно, чтобы каждый член семьи съел по ложке кутьи в праздник, чтобы на протяжении года быть здоровым и счастливым. Также на столе присутствует мясо: запеченная курица, утка или же индейка. Кроме того, пекут рождественское пряное печенье.
Рождество Христово, что нельзя делать 7 января.
Под запретом как тяжелый физический труд, так и бытовые дела. Не рекомендуется заниматься рукоделием, а также вязанием и шитьем. На праздник не следует надевать одежду темных тонов. Не стоит провоцировать ссоры, вступать в конфликты. Кроме того, на праздник Рождества Христова не выносят мусор, чтобы не вынести из дома удачу. День также не подходит для гаданий.
Рождество Христово, что можно делать 7 января.
По традиции, праздник принято проводить в кругу семьи за столом, на котором обязательно должно быть 12 блюд. Главным из них является кутья. Кроме того, на стол ставят свечи и зажигают их, чтобы привлечь удачу. Еще одной из традиций является колядование, когда ходят в гости, поют песни, переодеваясь в козу.
Рождество Христово, народные приметы на 7 января.
Оттепель предсказывает холодную весну 2025 года. В том случае, если на Рождество Христово крепкий мороз, то ждали жаркое лето. Вьюга говорит о том, что весна окажется ранней.
Тем временем МНС рассказал, как вырастут ставки налогов для ремесленников, владельцев агроусадеб с февраля 2025.
Ранее Минтруда Беларуси сказало об изменениях в выплатах пособий семьям с детьми с 2025.