Стало известно, когда снесут рынок «Олимпия» на западе Волгограда

— Как нам сказали, сносить здесь все начнут не раньше 9 января, то есть уже в рабочие будни, — рассказали предприниматели. — Наверное, не хотят омрачать праздники нашим постоянным покупателям этим процессом. Может быть, лишь после каникул подрядчик сможет преступить к работе. Вот только возникает вопрос — а что мешало дать нам возможность распродать закупленную к Новому году продукцию? Как говорится в простонародье, и сам не ам, и другим не дам.