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«Женщина приняла петарду за свечку и лишилась ногтей». В Могилеве госпитализирована женщина с травмами рук после взрыва петарды

МЧС: в Могилеве женщина перепутала свечу с петардой и получила травмы рук.

Источник: Комсомольская правда

Три ногтя на руке сорвала петарда, которую 57-летняя могилевчанка приняла за свечку и зажгла. По сообщению Могилевского областного управления МЧС, ЧП произошло еще 2 января в квартире женщины по ул. Крупской, но к медикам она обратилась только 5 января. Петарда, которую женщина по ошибке приняла за свечу, взорвалась у нее в руке. Сейчас пострадавшая находится в больнице с травмами и инфицированной раной рук.

Только в Могилевской области с 29 декабря по 2 января зарегистрировано 5 случаев травмирования от петард.

Кстати, с 4 января 2025 года правительство Беларуси ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями из-за участившихся случаев получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий (здесь подробнее).