«Женщина приняла петарду за свечку и лишилась ногтей». В Могилеве госпитализирована женщина с травмами рук после взрыва петарды

Три ногтя на руке сорвала петарда, которую 57-летняя могилевчанка приняла за свечку и зажгла. По сообщению Могилевского областного управления МЧС, ЧП произошло еще 2 января в квартире женщины по ул. Крупской, но к медикам она обратилась только 5 января. Петарда, которую женщина по ошибке приняла за свечу, взорвалась у нее в руке. Сейчас пострадавшая находится в больнице с травмами и инфицированной раной рук.