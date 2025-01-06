«Женщина приняла петарду за свечку и лишилась ногтей». В Могилеве госпитализирована женщина с травмами рук после взрыва петарды

Три ногтя на руке сорвала петарда, которую 57-летняя могилевчанка приняла за свечку и зажгла. По сообщению Могилевского областного управления МЧС, ЧП произошло еще 2 января в квартире женщины по ул. Крупской, но к медикам она обратилась только 5 января. Петарда, которую женщина по ошибке приняла за свечу, взорвалась у нее в руке. Сейчас пострадавшая находится в больнице с травмами и инфицированной раной рук.
Только в Могилевской области с 29 декабря по 2 января зарегистрировано 5 случаев травмирования от петард.
Кстати, с 4 января 2025 года правительство Беларуси ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями из-за участившихся случаев получения гражданами, в том числе детьми, травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий (здесь подробнее).