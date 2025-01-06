Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе

В рождественский Сочельник в 16.00 в верхнем храме состоится всенощное бдение. Праздничная Божественная литургия начнется 6 января в 23.30. Ее возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
«По окончании литургии для всех гостей будет предложено традиционное праздничное угощение, а также рождественские песнопения и колядки в исполнении архиерейского мужского хора Александро-Невского кафедрального собора», — говорится в сообщении пресс-службы Александро-Невского кафедрального собора.
А после этого состоится открытие «Литературного кафе» при Александро-Невском соборе. Позавтракать в кофейне можно будет уже непосредственно в праздник Рождества после посещения поздней Божественной литургии, которая начнется 7 января в 8.45.
Также угощением и колядками рождество будут встречать во Владимирском соборе на Херсонесе. При этом следует иметь ввиду, что с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника «Херсонес Таврический».